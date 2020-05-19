مشاهدة الحلقة 26 السادسة والعشرون من برنامج رامز مجنون رسمي للفنان المصري رامز جلال عبر قناة إم بي سي مصر خلال شهر رمضان المبارك، حيث أشارت تقارير أن هناك العديد من حلقات وتفصلنا عن نهاية البرنامج مع قرب انتهاء شهر رمضان 2020.

شاهد نت: برنامج رامز جلال رامز مجنون رسمي الحلقة 26 السادسة والعشرون كاملة رمضان 2020

وتذاع الحلقة السادسة والعشرون من البرنامج على القناة نفسها في تمام الساعة الثامنة بتوقيت جمهورية مصر العربية وفلسطين وسوريا، والساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية والبحرين، والساعة الثامنة والربع بتوقيت الامارات.

وهاجمت الفنانة المصرية ياسمين صبري، برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، بأنه اجتزأ بعض إجاباتها على الأسئلة التي وجهتها لها الإعلامية أروى خاصة المتعلقة بزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

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وقالت صبري: "حلقة رامز شفتها مثل الجمهور وفى حاجة اندهشت منها جدا ومش لاقية ليها أي تفسير، فأنا لما اتسألت بتحبي في أحمد، جدعتنه ولا وسامته، فالحقيقة إني جاوبت وقلت بحب فيه كل حاجة يعنى ناجح وواثق من نفسه وطموح وشخصيته قوية حتى قلت إنه من وجهة نظري هو سيد الرجالة، وإن احنا بنتمرن مع بعض كتير في الجيم وفى حاجات كتير بينا مشتركة وأن هو بيضحكني".

وتابعت ياسمين: "تفاجأت في الحلقة وأنا بتفرج أن رامز والبرنامج قرر ياخد الجزء الأخير بس من إجابتي فأنا استغربت جدا أنا مفهمتش إيه الفكرة، إن إجابتي تتقص وتتاخد دى بس وقلت وبيضحكني، حتى والواو اتشالت، وضايقتني وأنا مكنتش أتوقع كدا من رامز أبدا لأني بتفرج على البرنامج بتاعه من سنين من قبل ما أكون ممثلة حتى".

وحلت في الحلقة الخامسة والعشرين الفنانة المصرية نبيلة عبيد ضيفة في برنامج رامز مجنون رسمي والذي تعرض قناة إم بي سي أكثر من 7 سنوات في شهر رمضان، حيث تأتي فكرة باستضافة الفنانة أروي لفنانين وتقوم بتقيدهم على كرسي الحقيقة من ثم يخرج رامز جلال وسط هجوم وانتقادات على البرنامج من قبل الفنانين.