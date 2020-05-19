انتحار شاب مصري مصاب بفيروس كورونا

انتحر مواطن مصري مصاب بفيروس كورونا بطريقة مفزعة، اليوم الثلاثاء، على إثر شعوره بأعراض الفيروس وذهابه إلى مستشفى الصدر بالعباسية.

وقال موقع "اليوم السابع"، إن المواطن قام بالتخلص من حياته بالانتحار عن طريق إلقاء نفسه من شباك غرفته في مستشفى الصدر بالعباسية، حيث تقوم نيابة مدينة نصر بالتحقيق في الواقعة.

وبدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة ثان مدينة نصر، بلاغًا بسقوط مريض من الطابق الرابع بغرفته بمستشفى الصدر بالعباسية، وانتقل رجال المباحث للمكان وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتوفي توجه إلى المستشفى لشعوره بأعراض فيروس كورونا، وعقب حجزه في غرفة عزل بعد التأكد من اصابته بالفيروس، ألقى بنفسه من شرفة الغرفة وسقط جثة هامدة.

وبعد معاينة الجثة، تبين إصابته بكسر في الجمجمة، ونزيف داخلي أودى بحياته، وتحرر محضر بالواقعة.

ولاحقًا، ذكر مصدر قضائي، لموقع "مصراوي"، بأن سبب انتحار المصاب يرجع إلى سوء حالته النفسية خلال وجوده في العزل.