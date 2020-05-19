موعد أول أيام عيد الفطر في اليونان 2020

حدد مركز الفلك الدولي، اليوم، موعد أول أيام عيد الفطر 2020 في اليونان حيث يقيم فيها مئات الآلاف من أبناء الجالية المُسلمة والعربية، مع استمرار انتشار مرض فيروس كورونا دون تمكنهم من العودة.

وأشار المركز الفلكي الدولي في تصريح صحفي اطلعت وكالة سوا الاخبارية عليه إن موعد عيد الفطر 2020 في اليونان سوف يكون في 24 مايو/ آيار (الأحد المقبل)، مؤكدا أن الهلال سيثبت مساء السبت.

وقال المركز الدولي إنه من المرجح أن يحل أول أيام العيد في معظم دول العالم في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، بينما يكون في الخامس والعشرين ببعض المناطق، مثل بروناي، باكستان التي سيعذر رؤية الهلال فيها السبت.

وأضاف مركز الفلك أن الدول التي سيكون الجمعة 22 الهشر الحالي هو يوم 29 رمضان لديها، فإن رؤية هلال شوال في ذلك اليوم صعبة من كل البلدان الإسلامي؛ نتيجة غروب القمر قبل الشمس.

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ولفت إلى أن هلال شهر شوال يولد عقب غروب الشمس السبت، وبالتالي سوف تُكمل تلك الدول عدة رمضان 30 يوما ويكون يوم عيد الفطر فيها يوم الأحد، مقدما التهاني إلى المسملمين في كل أرجاء الأرض.

ومن الدول التي سوف تستطلع هلال شوال، السبت المقبل، المغرب، السودان، إيران، بنغلادش، بروناي، باكستان، سلطنة عمان، إلى جانب دول أفريقية أخرى، حيث سيكون العيد فيها الأحد وربما الاثنين المقبل.

ويعيش في ليبيا الملايين من مسلمي الشرق الأوسط وكذلك السكان الأصليين إذ يتمتعون بحقوق جيدة في السابق، وتعتبر الوجهة المفضلة للشباب العرب الراغبين في الهجرة والبحث عن حياة أفضل وفرصة عمل كريمة.