محمد عساف ينافس نجوم عالميين في مسابقة أجمل وجه بالعالم

ينافس الفنان الفلسطيني الشاب محمد عساف ، نجوم عالميين في مسابقة "tccandler"، لأجمل وجه في العالم لعام 2020، الذي يتنافس ضمنها أكثر النجوم والنجمات وسامة حول العالم.

وكشف الحساب الرسمي لمسابقة ” tccandler” عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عن قائمة أجمل وأوسم وجه في العالم لعام 2020؛ ففي فئة الرجل ضمت القائمة اسم عساف، والذي يتنافس مع نجوم عالميين مثل الممثل العالمي ​براد بيت​ والممثل العالمي مايكل بي جوردن. كما أورد موقع "الصنارة".

هذا وضمت القائمة أيضاً في فئة النساء الممثلة المصرية ​هنا الزاهد​، والتي تتنافس أيضاً مع نجمات مثل سيلينا غوميز، هايلي بالدوين بيبر، صوفيا تيرنر وبينيلوبي كروز.