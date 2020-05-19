وفاة الشيخ صالح كامل السيرة الذاتية وآخر كلماته قبل موته (شاهد)

سلطت وسائل إعلام عالمية، الضوء على خبر وفاة الشيخ صالح كامل رجل الأعمال السعودي الكبير، هذه الليلة، مشيرة إلى أنه رحل عن عالمنا تاركا خلفه سيرة ذاتية ناصعة بالبياض في التجارة والأعمال الاقتصادية المرموقة.

وأورد الإعلامي السعودي كمال عبد القادر، مقطع فيديو يتحدث فيه الشيخ صالح كامل قبل وفاته بعدة أيام، موضحا أن خبر موته وفراقه آلمه كثيرا، حيث اقترب منه ما جعله يرى ما كان يفعله من خير وسمو في الخلق.

وقال الشيخ كامل في مقطع الفيديو الأخيرله: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على صيام وقيام شهر رمضان، سائلين إلى الله سبحانه وتعالى أن ي فتح أبواب بيوته أمامنا وأن يجعلنا مؤهلين مرة أخرى للقرب منه في بيوته.

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وأضاف رجل الأعمال السعودي: افتخر النبي بأن الله جعل له الأرض مسجدا وطهورا. اللهم أعنا على صيام الشهر وقيامه، وعلى العودة إلى المنهج القويم، واهدنا الصراط المستقيم، وجمعنا الله بكم على خير وعافية وجعل قدوم هذا الشهر تباشير بقرب الفرج إن شاء الله.

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الشيخ صالح كامل السيرة الذاتية

برع الشيخ السعودي صالح كامل في المجال الاستثماري على مدار أكثر من 45 سنة، لكنه قرر في بداية حياته أن يتجه إلى الإعلام والرياضة، فأسس الشبكة الرياضية المعروفة في الوطن العربي سابقا (art).

وشغل الشيخ كامل، عدة منصاب بارزة ومرموقة، لعل أبرزها، رئاسة الغرفة التجارية الإسلامية السعودية، عضوية مؤسس لبنك فيصل الإسلامي، عضوية مجلس إدارة شركة صاني لاند في قبرص، رئاسة مجموعة دلة البركة.

كما ترأس الشيخ كمال، فروع بنوك عربية مختلفة، من بينها، بنك التمويل المصري السعودي، بنك البركة في لبنان، جزر كايمان، قناة تلفزيون العرب، إلى جانب جوائر تقديرية متنوعة نالها من جهات عربية وعالمية وخليجية.