شاهد .. تفاصيل قصة بدر العازمي مع وزارة الصحة

أشعلت قصة بدر العازمي الشاب الكويتي البطل، تفاعل النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي؛ تعاطفا مع قضيته، إذ طالبوا رئيس الوزراء صباح الخالد الحمد الصباح بالتدخل من أجل وضع حل نهائي لهذه المسألة.

وكتب الدكتور أحمد مطيع العازمي في حسابه بموقع تويتر: سمو رئيس مجلس الوزراء، هذا الشاب الشهم البطل بدر منصور بن مهيني يجب إنصافه ومكافأته ودعمه وتقدير موقفه.

وقال الدكتور العازمي: هذا الشاب، تبرع بقاعاته وخيامه لاستقبال أبناء وطنه بكل حب واعتزاز وفخر، ولكن بكل أسف تم تجاهل هذا الموقف الإنساني المشرف والتعاقد مع شركة أخرى.

بدوره، قال الأستاذ عبد اللطيف شرار الختلان: المواطن بدر العازمي يتبرع بإحدى عشر قاعة مجهزة بالكامل مجاناً؛ لتسهيل عملية الإجلاء للمواطنين، لافتا إلى أن الحكومة تتعاقد مع شركة بثلاث قاعات بنص مليون دينار. أين دور نواب الأمة.

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من جانبه، قال جبر سعود بن جامع: بدر منصور بن مهيني العازمي قام بعمل وطني بتبرعه بكل مايملك ووضع جميع القاعات تحت تصرف الدولة، وهي ليست غريبة عليه والكويت تستحق منا الأكثر، فله منا كل المحبه والتقدير والاحترام.

أما فواز الجويعد، فقد قال: كنت ومازلت أقول بأن هذه الحكومه لاتستحي، دائمًا تخذل الشعب!، ودائمًا تتعمد الإساءه لنا، مضيفا: شاب وطني مخلص يقدم 11 قاعه مجهزه بالكامل تبرع مجانًا للكويت وانتم تتعاقدون مع غيره بمبلغ نصف مليون دينار مقابل 3 قاعات.

فيما كتب مساعد الجريان: بدر منصور العازمي، شاب فزع لوطنه فقابلوه بالجحود والنكران، أعطى قاعاته مجانا لفحص القادمين والدولة تتعاقد مع شركة أخرى بمئات الآلاف من الدنانير، متسائلا: إلى متى تجاهل المخلصين من أبناء الوطن؟.