شاهد: رقصة مدهشة لطائر اللقلق خلال فترة التزاوج

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر فيه طائرا اللقلق يقومان برقصة بدء طقوس موسم التزاوج.

ويظهر في مقطع الفيديو كيف ينشر ذكر اللقلق جناحيه ويبدأ بالقفز وتأديه حركات راقصة، ومن جانبها تحافظ الأنثى على مسافة بينها وبين الذكر وتستمع برقصته عن بعد، وتنتهي الرقصة بغناء مشترك للطائرين.

الجدير بالذكر أن طائر اللقلق هو طائر غيور، لا يقبل أبداً أن يقترب طائر آخر من شريكه، أو أن يقترب شريكه من غيره، ويعتبر ذلك خيانة زوجية. ووفقا للعلماء إذا اكتشف طائر اللقلق الخيانة الزوجية قام بمهاجمة شريكه ومعاقبته وضربه حتى الموت.