لهذا السبب الفنان ناصر القصبي ينتقد برنامج "اطمأن قلبي"

انتقد الفنان السعودي ناصر القصبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر": برنامج قلبي اطمأن الذي يقدمه غيث الاماراتي في شهر رمضان المبارك لمساعدة الفقراء.

و يرى الفنان السعودي أن مساعدته لأشخاص معروفين وشخصيات عامة مثل الفنان اللبناني صلاح تيزاني "أبو سليم" أمر مؤذي ومهين في حقه وإن كان المقصد نبيلا.

وغرد ناصر القصبي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: " البرنامج الإماراتي "قلبي اطمأن" حقق نتائج طيبة في المواسم السابقة لفكرته الإنسانية النبيلة، ولاشك أن صناع هذا البرنامج مشكورين قدموا مساعدات عظيمة للبسطاء في كل مكان، لكن مساعدتهم لأشخاص معروفين كما هو مع الفنان أبو سليم ... أرآها مؤذية و مهينه في حقة وإن كان المقصد نبيلا".

ويعرض برنامج "قلبي اطمأن" الإماراتي نماذج من الأعمال الخيرية في شهر رمضان، التي يمكن أن يقوم بها أي شخص، في محاولة لأن يبحث كل شخص عن الخير الذي بداخله.

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وأخفى بطل البرنامج "غيث" وجهه طوال 4 سنوات، ولكن بعض النشطاء روجوا صورته، التي قيل إنها التقطت له خلال تصويره إحدى حلقات "قلبي اطمأن" في الأردن.

​واحتل اسم برنامج "قلبي اطمأن" قائمة الأكثر تداولا "التريند" في معظم دول الخليج تقريبا خاصة خلال شهر رمضان، ويحقق كل موسم نسب مشاهدة عالية وتفاعل ملحوظ منذ بداية عرضه في 13 مايو/ أيار 2018.

ويعرض برنامج "قلبي اطمأن" حالات اجتماعية واقعية، ويعمل هذا الشاب الإماراتي غيث على مساعدتها، متنقلا في مختلف دول العالم من الأردن إلى مصر والعراق وسوريا وأوغندا.

والفنان صلاح تيزاني، ممثل كوميدي تلفزيوني لبناني، اشتهر باسم "أبوسليم" نسبة إلى شخصية بطل مسلسلاته أبو سليم الطبل الكوميدي، حيث ولد صلاح الدين محمد امين تيزاني عام 1928 في مدينة طرابلس شمالي لبنان.. بدأ أعماله الفنية على مسارح طرابلس ومدارسها بأدوار كوميدية. أنتج مسلسلات كوميدية.