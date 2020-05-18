تراند اليوم : هيفا وهبي كانت أيقونة والآن يهربون منها – صورة

تغيّرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي كثيرًا منذ دخولها عالم الفن، وقبل موضة النفخ والتجميل.

هذه الصورة تعود للتسعينات، وكان وجهها خاليًا من النفخ وكانت طبيعية نوعًا ما بعكس إطلالاتها التي تغيرت من إلى عن على مدار السنوات حتى أصبحت لا تشبه نفسها.

اقرأ: المرض الذي تعانيه هيفا وهبي مع ابنتها زينب

كانت يومًا أيقونة الجمال وقلّدتها الكثير من النساء لكن كثرة عمليات التجميل جعلتها تتراجع كثيرًا، وباتت النساء تفضلن الإبتعاد عن جمال هيفا المصطنع، بل صارت عنوانًا للجمال المصطنع الذي يهرب منه الجميع.