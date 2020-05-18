ابو طلال الحمراني يفضح قناة روتانا خليجية والاعلامي "المديفر"

هاجم الصحافي الكويتي المتخصص في الشؤون الأمنية والحوادث، أبو طلال الحمراني، مقدم برنامج الليوان عبد الله المديفر الذي يعرض على قناة روتانا خليجية، من خلال مقطع فيديو نشرة على صفحته الرسمية بموقع "سناب شات".

وقال الحمراني، في الفيديو: "المديفر راسلني قبل البرنامج طبعا، والتاريخ مبين بعد، وطلب التواصل معي، لكن ما أبي أكلمه.. غصب ما هو غصب”.

وأضاف: “ياعبد الله يا مديفر، أنا عارف أنك تبي برنامجك ينجح ووجودي أنا راح يسويلك شو، انت بس ذكرت اسمي أصلا، طول رمضان وانت تشتغل ماحد يعرفك إلا أمس لما ذكرتني، صار ترند، فمبروك الشهرة”. حسبما أورد موقع "صحيفة المرصد".

وتابع: هذه مو أول مرة اللي يرسلوني روتانا خليجية، راح أحط لكم بعد غير عبد الله مديفر وكلهم رفضتهم ، أنا ما أحب الإعلام”.