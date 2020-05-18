كشفت مصادر رسمية، اليوم الاثنين 18 مايو 2020، حقيقة وفاة والدة الشيخ ماهر المعيقلي، وذلك بعد أن تداول الخبر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعية المختلفة، لا سيما فيسبوك وتويتر.

وكتبت صفحة الشيخ ماهر المعيقلي عبر تويرت: نؤكد -متابعينا الأفاضل- أنه لاصحة لما يُشاع من أخبار حول وفاة والدة إمام المسجد الحرام فضيلة الشيخ د.ماهر المعيقلي حفظه الله-.

وأضافت الصفحة الرسمية: والدة الشيخ ماهر المعيقلي بخير وصحة جيدة ولله الحمد، ونهيب بالمتابعين الكرام أخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة درءاً للشائعات والأخبار الكاذبة .

يُذكر أن الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي البلوي، هو امام المسجد الحرام منذ سنوات، ويعتبر أحد أفضل الأصوات في تلاوة القرآن الكريم في العالم الإسلامي، علما أنه يبلغ من العمر 51 عاما ومن مواليد المدينة المنورة.