أغنية عادل إمام تشعل مواقع التواصل (شاهد)

أشعلت أغنية عادل إمام الجديدة، مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأحد 17 مايو 2020، بعد أن تم طرحها رسميا؛ احتفالا بمناسبة يوم ميلاده الثمانين، التي تصادف اليوم.

وهنأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الفنان عادل إمام، من خلال الأغنية الجديدة، التي قررت أن تهديه إياها؛ بمناسبة ذكرى ميلاده، إذ بلغ اليوم عامه الـ80.

وقامت الشركة المتحدة في الأغنية، بجمع العديد من اللقطات التي تحتوي على أفلام ومسلسلات ومسرحيات الزعيم عادل إمام، منذ ظهوره على الساحة الفنية، في حين أرفقتها بكلمات غنائية جديدة.

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وأوضحت الشركة المتحدة أن الأغنية الجديدة من تأليف وكلمات الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر، حيث نشرتها في حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها الجمهور.

يُشار إلى أن الممثل عادل إمام من مواليد المنصورة بمحافظة الدقهلية في جمهورية مصر، سنة 1940 ميلادي، حيث بدأ في النجومية منذ زمن بعيد، ولا يزال أحد أبرز الفنانين في الوطن العربي.

ولا يزال مسلسل فلانتينو الذي يقود الفنان عادل إمام بطولته يُعرض في شهر رمضان الجاري، حيث لم يحقق النجاح الذي كان مرجوا منه، في ظل الأعمال الفنية الدرامية الكبيرة التي سيطرت على الأجواء مثل، البرنس، النهاية، الاختيار.