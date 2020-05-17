إعلان تفاصيل سبب وفاة والد جيسي عبدو ومصير والدتها (شاهد)

كشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد 17 مايو 2020، عن تفاصيل سبب وفاة والد جيسي عبدو الفنانة الشابة، التي تقيم حاليا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في وقت نعاه أبرز الممثلين في مواقع التواصل.

وأوضحت المصادر اللبنانية إن وفاة والد جيسي عبدو اليوم جاءت إثر حريق كبير اندلع داخل منزل أسرتها في لبنان، مشيرة إلى أن الفنانة اللبنانية، قررت السفر سريعا إلى بلادها؛ لوداع والدها.

وذكرت المصادر ذاتها أن انفجار اسطوانة غاز طهي كان السبب في اندلاع الحريق الضخم داخل بيت عائلة الممثلة جيسي عبدو، مشيرة إلى أن والدها توفي، فيما تم نقل عدد من أفراد الأسرة إلى المستشفى.

وكشفت المصادر أن أطقم الدفاع المدني نجحت في إنقاذ والدة جيسي عبدو من ألسنة اللهب المشتعلة داخل المنزل مساء اليوم، لافتة إلى أنه تم نقلها بسيارات الإسعاف إلى إحدى المستشفيات القريبة؛ لتلقي العلاج.

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وفي سياقٍ متصل، أشارت جريدة الدستور إلى نجاة شقيق ووالدة الفنانة جيسي عبدو من الحريق بأعجوبة بالغة، منوهة إلى أن الوقت لن يُسعف الممثلة؛ لحضور مراسم دفن والدها؛ كونها تصور مسلسلها الجديد في الإمارات.

وعبّر العشرات من الفنانين والنشطاء في منصات التواصل، عن تعازيهم الحارة، للفنانة جيسي عبدو بفقدانها والدها، إذ نشروا عبر صفحاتهم الشخصية، صورا لهم معها، في إطار دعمهم لها، بهذه المحنة الصعبة.

وفي سياقٍ متصل، تقدمة أسرة بانوراما اف ام من الفنانه جيسي عبدو بأحر التعازي والمواساة بوفاة والدها اثر حادث حريق نشب في منزله شمال العاصمة اللبنانية بيروت، فيما نقلت والدتها إلى المستشفى بعد تنشقها الدخان الكثيف الناتج عن الحريق.

وكتب المنتج صادق الصباح في تويتر: أحر التعازي للممثلة جيسي عبدو، وعائلتها الكريمة اثر الحادث الأليم الذي ألم اليوم بوفاة والدها، سائلا الله تعالى أن يتغمده في رحمته الواسعة وأن تكون خاتمة الأحزان.