وطن ع وتر 2020 الحلقة 24 الرابعة والعشرون كاملة يوتيوب

وطن ع وتر 2020 الحلقة 24 الرابعة والعشرون التي تبثها قناة رؤيا كوميدي الأردنية عقب الإفطار مباشرة في اليوم الرابع والعشرين لشهر رمضان المُبارك، بقيادة الفنان عماد فراجين ومعه معتصم الفحماوي ومحمد الطيطي.

والحلقة الثالثة والعشرين كانت تحمل عنوان (صراع الحلاقين) التي حلّ فيها النجم طوني قطان ضيفا، بدأت مع عماد فراجين حينما كان معه أحد الكلاب داخل المنزل، وحق له شعره على الصفر.

وجاء النجم قطان أمام محل حلاقة معتصم الفحماوي وظل يغني معه أغنية النعنع، فيما أصبح محله مليئ بالزبائن بسبب قدوم الفنانين الممثلين عليه، وبات محل فراجين خاليا من أي شخص.

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وقام عماد فراجين بالرد عليه حيث أحضر شخص يشبه ليونيل ميسي من أجل جذب الزبائن إلى المحل والرد على الفحماوي الذي سحب جميع الزبائن إلى محلاته بعد مجئ الفنان طارق إليه.

ورد الفحماوي في إطار صراع الحلاقين حيث أحضر المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على محله من أجل الترويج له، ثم جاء جبر الطريش وفضحه بأنه مثل دور ميسي ويريد 50 دينار ثمن ما فعل.

وقرر الفحماوي إحضار الفنان كاظم الساهر، فيما محمد الطيطي سيحضر الفنان محمد رمضان وبالفعل تم ذلك، قبل أن يتم بث مقطع من الحلقة السابقة حينما تعارفوا على الزبائن داخل أحد المطاعم الأردنية.