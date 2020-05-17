مشاهدة الحلقة 24 الرابعة والعشرون من برنامج الفنان المصري رامز جلال" رامز مجنون رسمي" والذي يقدمه عبر قناة إم بي سي خلال شهر رمضان المبارك، حيث لاقي البرنامج شعبية واسعة في الخليج والوطن العربي، بعد أنتشرت اشاعات عن تاجيل برنامج رامز جلال في رمضان 2020 فيما نفت إم بي سي ذلك.

شاهد نت: برنامج رامز جلال رامز مجنون رسمي الحلقة 24 الرابعة والعشرون رمضان 2020 كاملة

وتعرض قناة إم بي سي مصر الحلقة الرابعة والعشرون من البرنامج رامز مجنون رسمي في تمام الساعة الثامنة بتوقيت جمهورية مصر العربية وسوريا وفلطين، والساعة التاسعة بتوقيت السعودية والأمارات العربية المتحدة.

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وتعاد الحلقة نفسها عبر قنوات إم بي سي في تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة وفلسطين والأردن، والساعة الخامسة صباحا بتوقيت المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر، والساعة السادسة بتوقيت الأمارات.

وحل في الحلقة الثالثة والعشرون من برنامج رامز جلال لاعب نادي الزمالك أشرف بن شرقي، حيث كشف أشرف بن شرقي لاعب فريق الكرة بنادي الزمالك، عن وجود شرط جزائي في عقده مع القلعة البيضاء، قائلا: "وقعت مع الزمالك عقدًا لمدة 3 مواسم وهناك شرط جزائي لا أعلم قيمته".

وتقوم فكرة برنامج رامز جلال على استضافة مجموعة من الممثلين والنجوم، ولكن بشكل غير مباشر حتى لا يشكون من البرنامج، حيث بعد المذيعين يقوم بإجراء حوار مع الممثل ويتحدث معه حول العديد من الأشياء والأسئلة في الفن، في تلك اللحظة تصدر أصوات مفجعة وغريبة والضيف يشعر بالقلق والخوف ويتوقعون أن يخرج الصوت من حيوانات أو ما يحدث شيء غريب.