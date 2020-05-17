الجيش الإسرائيلي يدعو الفنانة نانسي عجرم لزيارة إسرائيل - شاهد

احتفل المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي،اليوم الأحد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، بعيد ميلاد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

وشارك المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو لأحد الجنود الإسرائيليين وهو يوجه تهنئة إلى نانسي عجرم بمناسبة عيد ميلادها، شملت دعوة لزيارة إسرائيل.

وأشاد الجندي بأغنية عجرم "بدنا نولع الجو"، وكم أنها ممتلئة طاقة وحيوية، وأشار إلى أنها تذكره بأجواء تل أبيب التي وصفها بـ"المدينة التي لا تنام".

وتابع موجها حديثه إلى المطربة اللبنانية أنه من الممكن أن تسمح الظروف بالمستقبل وتأتي لزيارة إسرائيل من أجل الغناء على أرضها، مبررا ذلك أن "طبع الإنسان الفرح والفرفشة وليس الحقد والفساد مثلما تفعل إيران في لبنان".

بعدها، أهدى الجندي الإسرائيلي لنانسي عجرم عزفا قام به لأغنيتها "بدنا نولع الجو".

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​ومع رسالة الجندي الإسرائيلي المصورة، غرد أفيخاي أدرعي: "نانسي عجرم... أكيد ما مننسى عيد ميلاد فنانة راقية ورقيقة مثلك. وبمناسبة عيد ميلادك، كل عام وانت بألف خير. إن شاء الله يرجع لبنان عامر بالفن، ويحل عن هالبلد إرهاب حزب الله البغيض ويبعد عنه وصاية إيران التي تتدخل في كل شؤونه بما فيها الاقتصادية والاجتماعية".

وأشعلت الفنانة اللبنانية،أمس السبت، مواقع التواصل الاجتماعي بصور في عيد ميلاد ابنتها الكبرى ميلا، حيث شاركت عجرم صورا لها مع ابنتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، ووجهت من خلالها رسالة له هي: "أول حب بحياتي وأول فرحة بعمري.. كل سنة وإنت نور عيوني ودقات قلبي اللي ما بتنعد... عيدك أحلى أعيادي".

الجدير بالذكر أن فيلا الفنانة اللبنانية عجرم في نيو سهيلة في لبنان قد تعرضت لـ"محاولة سرقة"، وفقا لرواية نانسي وزوجها، من قبل محمد حسن الموسى، انتهت بإطلاق نار ومقتل الموسى على الفور على يد زوجها فادي الهاشم.