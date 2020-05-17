فنان مصري يثير غضب الجمهور الكويتي

ثارت موجة انتقادات ضد الفنان المصري مصطفى خاطر، وذلك بعد ارتدائه لحذاء قالو إنه يحمل ألوان العلم الكويتي، خلال إحدى حلقات المسلسل الكوميدي "عمر ودياب"، الذي يعرض في شهر رمضان المبارك.

واعتذر الفنان خاطر، من الشعب الكويتي من خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" عن محبته واحترامه للكويت وشعبها، مؤكداً على كون ما حدث خطأ "غير مقصود".

وحظيت رسالة مصطفى خاطر "البسيطة والواضحة" للكويتيين، بأصداء إيجابية من متابعيه، ورأى كويتيون أنّ المنتقدين تعاملوا مع الموضوع بحساسية، وردود أفعالهم "مبالغ فيها"، وبعضهم وجد أنّه لا داعي للاعتذار من الأساس.

وفسر أحد المتابعين هذه "الحساسية العالية" بما حدث من توتر مؤخراً، حول أزمة الوافدين المصريين إلى الكويت في ظل انتشار جائحة كورونا .

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ورأى متابع آخر أن هذه الأزمة "مفتعلة"، بقصد الفتنة بين الشعبين المصري والكويتي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يغضب فيها مسلسل "عمر ودياب" متابعين خليجيين على "تويتر"، بسبب مشهد اعتبروا أنه، يروج لصورةٍ نمطية للخليجيين في مصر. كما أورد موقع "سي ان ان بالعربية".



