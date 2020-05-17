بواقعة غريبة.. سائق يسقط في النهر بعد عبور سيدة للطريق

نشرت مواقع روسية، أمس السبت، فيديو لواقعة غريبة، حيث توقف سائق من أجل سيدة تريد عبور الطريق، فصدمته سيارة من الخلف أدت الى انجراف سيارته الى النهر.

ورصدت كاميرات مراقبة في أحد شوارع سانت بطرسبرج بروسيا، الحادث حيث فقد السائق السيطرة على سيارته حينما صدمته أخرى من الخلف، ليسقط في النهر، ولكنه نجا بأعجوبة. حسبما ذكر موقع "اليوم السابع".

وحضر كل من سيارات الإسعاف، وونش رفع السيارات مسرعين إلى منطقة الحادث، وقاموا بانتشال السيارة من النهر.

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ويذكر أن لم يكن هناك سوى سائق في السيارة انتهى به الأمر في نهر فونتانكا، ولكن المارة ساعده على الخروج من الماء، حيث توقف الطريق، ونزل الجميع من سياراتهم لمساعدة سائق السيارة الذى سقط في النهر.