شاهد أغنية عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ 80

نشر رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رجل الأعمال تامر مرسي، اليوم الأحد، فيديو للزعيم عادل إمام جاء فيه مقتطفات من أبرز أدواره وأعماله التي قدمها على مدار تاريخه الفني على أنغام أغنية جديدة تحمل اسم "عادل إمام الأول"، وذلك احتفالاً بعيد ميلاده ال (80).

ونال الفيديو إعجاب كل محبيه ومتابعيه من أنحاء الوطن العربي؛ والأغنية من غناء محمد كيلاني فكرة الكاتب يسرى الفخراني، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمود العسيلي، توزيع هاني ربيع، وغناء محمد كيلاني.

ويعرض للزعيم عادل إمام حاليا في الموسم الرمضاني، مسلسل "فالنتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، ويشارك في البطولة داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين. حسبما أورد موقع "اليوم السابع".

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وتدور أحداث "فالنتينو" في إطار كوميدي اجتماعي، حول "نور عبد المجيد" الشهير "فالنتينو" والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.