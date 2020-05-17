وطن ع وتر 2020 الحلقة 23 الثالثة والعشرون - مشاهدة كاملة

مشاهدة مسلسل وطن ع وتر 2020 الحلقة 23 الثالثة والعشرون حيث تعرض بعد الإفطار مباشرة عبر قناة رؤيا كوميدي الأردنية من بطولة الممثل عماد فراجين ومحمد الطيطي ومعتصم الفحماوي.

وحملت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل وطن ع وتر عنوان (بالطو أسود) حيث كان يعمل فيها عماد فراجين والطيطي في عيادة حكومية ثم جاء لهم على العيادة رجل وسيدة من أجل العلاج من الأمراض.

وشك أبو الفراجين والطيطي في الفحماوي بأنه رئيس مجلس الوزراء، ثم انقلب تعاملهم مع الزبائن في العيادة، وباتوا يتعاملون معهم بمنتهى الرقي والترحيب والمحبة، في شهر رمضان.

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وظل أبو الفراجين يشتكي من ظروف العمل في العيادة خلال رمضان وعيد الفطر، طالبا من الزبائن بما فيهم الشخص الذي يشك بأنه رئيس الوزراء، بالدخول إلى المكان من أجل علاجهم.

واستغرب المواطن من انقلاب طريقة تعامل فراجين والطيطي معه، إذ أنه تبين في النهاية ليس رئيس مجلس الوزراء، حيث دفع عنه ثمن العلاج وأعطاه سيارته الخاصة من أجل العودة غدا للعيادة.

وفي النصف الثاني من الحلقة الذي حمل اسم (دمعة حزن) فقد كان عماد فراجين مع زوجته في الغرب ويقوم بحركات غريبة قبل أن يدخل عمه عليه ويضربه بسبب السلوك الذي كان يفعله.

يُذكر أن حلقات مسلسل وطن ع وتر، تحقق نسب مشاهدات هي الأعلى عبر قناة دراما كوميدي في يوتيوب، حيث بلغ عدد المشاهدات على الحلقة الثانية والعشرين أكثر من 444 ألف مشاهدة.