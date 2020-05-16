نهاية قصة شجار الفنان أحمد فلوكس وعنصر الأمن - شاهد فيديو الاعتداء

تداولت وسائل إعلام مصرية، اليوم السبت 15 مايو 2020، مقطع فيديو يظهر الفنان أحمد فلوكس، أثناء اعتدائه على أحد عناصر الأمن في تجمع سكني بمنطقة الشيخ زايد.

وبينت تحقيقات نيابة مدينة الشيخ زايد، أن عنصر الأمن في كومبوند "بيفرلي هيلز"، حرر محضرا بقسم شرطة الشيخ زايد ثان، وجه فيه تهمة إلى الفنان أحمد فلوكس بالاعتداء عليه لفظيا وجسديا.

ووفق ما جاء في محضر الشرطة، فقد قال العنصر الأمني إن أحمد فلوكس كان متجها إلى أحد أصدقائه في الكومبوند، إلا أنه لا يمتلك تصريحات، وفق التعليميات المُعلنة، فبادر الممثل إلى شتمه والاعتداء عليه.

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وفي وقت لاحق، قررت النيابة العامة في مدينة السادس من أكتوبر، إطلاق سراح الفنان أحمد فلوكس والعنصر الأمني، مع دفعة غرامة مالية بقيمة مئة ألف جنيه، لكلٍ منهما.

وقال عناصر الأمن، وفق التحقيقات، إنهم تفاجأوا بالفنان فلوكس، يركب سيارة سوداء اللون ويرغب بالدخول إلى التجمع السكني، قبل أن يتبين لهم عدم وجود تصريح يسمح له بذلك، فضلا عن رفض طليقته دخوله التجمع.

ولم يدم النزاع طويلا، إذ أوردت المصادر المصرية، صورا تُظهر الممثل أحمد فلوكس، أثناء تصالحه مع أفراد الأمن في المنطقة، إذ شارك في الإفطار معهم عقب صلاة مغرب اليوم الرابع والعشرين من رمضان.