كيفية تحضير طبق الفسيخ الفلسطيني في عيد الفطر 2020

يعد الفسيخ من الطقوس المهمة في عيد الفطر السعيد في بعض الدول العربية وأبرزها مصر وفلسطين، فتحضير الفسيخ صبيحة عيد الفطر السعيد مهمة مؤكدة لمعايشة أجواء العيد بعد وصول البيت وأداء صلاة عيد الفطر، لكن بعض لسيدات لا يرغبن تحضير الفسيخ لقوة رائحته النفاذة والصعوبة في إعداد وتقديم طبق الفسيخ على أصوله

نقدم لكم كيفية تحضير طبق الفسيخ وطريقة عمل الفسيخ بخطوات سهلة وتجعل من أول سفرة في عيد الفطر بعد صيام شهر رمضان سفرةً شهية، تفتتح أجواء عيد الفطر بالبهجة والسرور.

ما هو الفسيخ ؟

الفسيخ نوع من الأسماك والبعض يرى أن كل الأسماك تصلح لصنع الفشيخ منها، يتم تجفيفه ووضعه في ملح خشن لمدّة خمسة عشر يوماً أو أكثر حتى يكتسب لوناً فضياً ورائحة مميّزة، ويتناول المصريون الفسيخ كتقليد لهم في عيد شم النسم، فيما يتناوله أهل فلسطين في أول أيام عيد الفطر السعيد.

طريقة تحضير وتصنيع الفسيخ:

-اغسلي السّمك جيّداً من الدّاخل والخارج، ثمّ انقعيه في الماء لمدّة نصف ساعة حتى تصبح لون الخياشيم أبيض

-جففي السّمك وحضري طبقاً واسعاً وافردي عليه مناديلاً ورقيةً وضعي السّمك عليها واتركيه حتى يجفّ.

-قلبي السّمك من وقت لآخر، وغيري الورق حتى يمتصّ المياه.

-لفي السّمك بالمناديل الورقية خاصّة عند الخياشيم، واتركيه لمدّة ٢٤ ساعة حتى يجفّ تماماً.

-انزعي المناديلَ الورقيّة، وستلاحظي جفاف السمك بشكلٍ كامل وتحوُّل لونه إلى الأبيض.

-حضري وعاء زجاجيّاً وضعي في قاعه مناديلاً ورقية حتى تضعين السمك عليه.

-أضيفي الملح إلى السمك وذلك بإمساك سمك البوري (الفسيخ) من ذيلها واضغطي عليها.

-حضري ربع كيلو من الملح الخشن وملحي السمكة من الداخل والخارج وأسفل الخياشيم ثم ضعيها في الوعاء.

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-وزعي بقيّة الملح في الوعاء وأغلقيه جيدا ومن ثم ضعيه في مكان جافّ لمدة خمسة عشر يوماً.

– عند فتح الوعاء سوف تلاحظين رائحة السّمك النفّاذة.

كيفية تحضير طبق الفسيخ الفلسطيني :

المكونات:

فسيخ – بصلة – طماطم – فلفل أخضر حار – ثوم – دقيق – كمون – زيت.

طريقة إعداد الفسيخ الغزاوي:

- ننظف الفسيخ من الملح وننقعه في الماء حتى يذهب منه الملوحة الزائدة.

- نغطي الفسيخ بالدقيق ونقليه في الزيت.

- نأخذ زيت القلي ونضعه في وعاء آخر على النار ثم نضع فيه البصلة المقطعة والطماطم والفلفل الأخضر كلهم مقطعين قطع صغيرة.

- نسبك المكونات السابقة على النار جيدًا ثم نضيف بعض الثوم والفلفل الحار والملح عليهم.

- بعد تسبيك هذه الخلطة نضعها على الفسيخ المقلي أو تقدم معه منفصلة.

كما ينصح بشرب كميات كبيرة من المياه خلالا وبعد تناول الفسيخ، ويجب على أصحاب الأمراض المزمنة الحذر عند تناول طبق الفسيخ وعدم الإكثار تجنبًا لحصول أي مضاعفات.