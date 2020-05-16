انهيار سلوى خطاب في "خلي بالك من فيفي"

شهدت حلقة برنامج "خلي بالك من فيفي"، مع الفنانة سلوى خطاب، حالة من الرعب، وذلك بعد الأحداث المتلاحقة في الحلقة>

وتسلسلت أحداث الحلقة من انفجارات غريبة في الكهرباء واشتعال النيران في منزل "فيفي" بالإضافة إلى اشتعال النيران في أحد العاملين بالمنزل وسط حالة من الخوف التي سيطرت على "سلوى خطاب" لترد قائلة: "عاوزة أمشي عاوزة أمي".

وادعت فيفى عبده دخولها في حالة إغماء لتحاول "سلوى" إفاقتها في الوقت الذي ادعت فيها خادمتها أنها أصيبت بالجن وأخذت تثير مخاوف سلوى خطاب بإصدار أصوات غريبة وحاولت الاعتداء عليها لتنهار سلوى خطاب على الأرضK حسبما أورد موقع "بوابة فيتو".

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برنامج "خلي بالك من فيفي" هو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.