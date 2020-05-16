طريقة عمل كيك الكراميل المملح

نقدم إليك طريقة تحضير كيك الكراميل المملح، ويمكن متابعة طريقة إعدادها بالفيديو، حسبما أورد موقع "أطيب أكلة".

طريقة التحضير:

- يضاف بياض البيض في الخلاط الكهربائي.

- يضاف السكر على دفعات مع الإستمرار في الخفق حتى تصبح ناعمة ومتماسكة في الجزء الأعلى.

- يُخفق صفار البيض في بياض البيض برفق.

- يُخلط البيكنج بودر في الدقيق مع استخدام المنخل.

- يضاف إلى خليط الكيك على دفعات.

- تضاف الفانيليا والحليب والزيت على دفعات.

- تمزج جميع المكونات جيدًا.

- تسكب في قالب خبز مساحته 20 سم مبطنة بورق الزبدة.

- تُخبز في فرن محمّى على حرارة 170 درجة مئوية لمدة 35 دقيقة.

- تخرج من الفرن، وتبرد تمامًا على رف قبل التزيين.

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صلصة الكراميل المملح

- يُضاف السكر إلى قدر كبير على نار متوسطة الحرارة ثم يُحرك بلطف حتى يذوب السكر.

- يُغلي دون لمسه "تحريكه"، حتى يصل الكرمل إلى اللون الأصفر لدرجة 160 درجة مئوية حيث يجب ألا تشم رائحة محترقة على الإطلاق..

- بمجرد وصوله إلى 160 درجة مئوية، يخرج من النار ويخفق في الزبدة حتى يذوب بالكامل..

- يُسكب ببطء في كريمة الطبخ مع الخفق بقوة ثم يُضاف الملح ويُسكب في كوب ليبرد تمامًا قبل الاستخدام..

الكراميل المملح بكريمة الزبدة

- يُوضع حوالي 4 كوب من الماء في قدر متوسط الحجم، ويترك حتى يغلي.

- يضاف بياض البيض والسكر في وعاء كبير عازل للحرارة ثم يوضع فوق الماء المغلي. ثم يُخفق حتى يسخن ويذوب السكر تمامًا.

- يُسكب الخليط في وعاء الخلاط مع ترك الخلاط يعمل بسرعة متوسطة عالية لمدة 8 دقائق. يجب أن تكون جوانب الوعاء باردة حتى لا تذوب الزبدة، ليتضاعف حجم الخليط ويصبح لامعًا.