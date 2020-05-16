طريقة عمل كيك الكراميل المملح

نقدم إليك طريقة تحضير كيك الكراميل المملح، ويمكن متابعة طريقة إعدادها بالفيديو، حسبما أورد موقع "أطيب أكلة".
طريقة التحضير:
- يضاف بياض البيض في الخلاط الكهربائي.
- يضاف السكر على دفعات مع الإستمرار في الخفق حتى تصبح ناعمة ومتماسكة في الجزء الأعلى.
- يُخفق صفار البيض في بياض البيض برفق.
- يُخلط البيكنج بودر في الدقيق مع استخدام المنخل.
- يضاف إلى خليط الكيك على دفعات.
- تضاف الفانيليا والحليب والزيت على دفعات.
- تمزج جميع المكونات جيدًا.
- تسكب في قالب خبز مساحته 20 سم مبطنة بورق الزبدة.
- تُخبز في فرن محمّى على حرارة 170 درجة مئوية لمدة 35 دقيقة.
- تخرج من الفرن، وتبرد تمامًا على رف قبل التزيين.
صلصة الكراميل المملح
- يُضاف السكر إلى قدر كبير على نار متوسطة الحرارة ثم يُحرك بلطف حتى يذوب السكر.
- يُغلي دون لمسه "تحريكه"، حتى يصل الكرمل إلى اللون الأصفر لدرجة 160 درجة مئوية حيث يجب ألا تشم رائحة محترقة على الإطلاق..
- بمجرد وصوله إلى 160 درجة مئوية، يخرج من النار ويخفق في الزبدة حتى يذوب بالكامل..
- يُسكب ببطء في كريمة الطبخ مع الخفق بقوة ثم يُضاف الملح ويُسكب في كوب ليبرد تمامًا قبل الاستخدام..
الكراميل المملح بكريمة الزبدة
- يُوضع حوالي 4 كوب من الماء في قدر متوسط الحجم، ويترك حتى يغلي.
- يضاف بياض البيض والسكر في وعاء كبير عازل للحرارة ثم يوضع فوق الماء المغلي. ثم يُخفق حتى يسخن ويذوب السكر تمامًا.
- يُسكب الخليط في وعاء الخلاط مع ترك الخلاط يعمل بسرعة متوسطة عالية لمدة 8 دقائق. يجب أن تكون جوانب الوعاء باردة حتى لا تذوب الزبدة، ليتضاعف حجم الخليط ويصبح لامعًا.