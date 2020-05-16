شاهد: سبق تكشف حقيقة اختراق موقع منصة قياس

كشفت صحيفة سبق السعودية، اليوم السبت 16 مايو 2020، عن حقيقة اختراق منصة قياس من قبل بعض الهاكرز، قبل أيام من انعقاد الاختبار التحصيلي لطلبة الجامعات في المملكة قريبا.

وأكدت صحيفة سبق عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر، عدم صحة الأنباء التي تحدثت عن اختراق موقع قياس الإلكتروني، مؤكدة أن الموقع يعمل بشكل جيد، دون أي أعطال.

وكان النشطاء في منصات التواصل الاجتماعي، قد تداولوا صورا قديمة، تتضمن خبرا نقلا عن صحيفة سبق، يفيدة بتعرض موقع منصة قياس للاختراق، قبل أن توضح اليوم أن النبأ ليس جديدا.

وقالت الصحيفة السعودية: مغردون يتداولون صورة قديمة حول اختراق موقع قياس ،يعود تاريخها إلى ثلاث سنوات ، منوهة في الوقت ذاته إلى أن الموقع ما زال يعمل كالمعتاد، دون مشاكل.

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رابط قياس

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية، قد أعلنت يوم الخامس عشر من شهر مايو، أن منصة الاختبار التحصيلي سوف تكون تقمية عالمة، حيث سيتمكن الطالب من الدخول عبر النظام بسهولة.

وأضافت أن الطلبة سيكون بإمكانهم الدخول على نظام الاختبار التحصيلي عن طريق منصة مستقلة تستخدم في العديد من الدول حول العالم، مؤكدة أنها أثبتت نجاحها وفعاليتها على استيعاب عدد كبير من الاختبارات الحساسة.