حمادة هلال يدافع عن "أمه" سوزان بعد وقوعها ضحية لـ "رامز مجنون رسمي"

شهدت الحلقة الـ 22 من برنامج رامز مجنون رسمي، اليوم الجمعة 15 مايو 2020 استضافة رامز جلال بالفنانة السورية سوزان نجم الدين ووقوعها ضحية هذا العام في برنامجه.

وبعد الحلقة، وما فعله رامز بسوزان نجم الدين على كرسي الاعتراف المتحرك والطائر، نشر حمادة هلال نشر صورة تجمعه بسوزان نجم الدين من كواليس من مسلسل "ابن أصول" وعلق عليها مهددا رامز جلال عبر حسابه بموقع إنستقرام قائلا: أمي لأ يارامز، وعلى الفور ردت سوزان: كده يا ميشو.





ولم ينس المطرب حمادة هلال أن النجمة السورية سوزان نجم الدين كانت والدته في مسلسل "أبن أصول" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2019، وبادر للدفاع عنها عقب تعرضها لمقلب انتقامي من الفنان رامز جلال في الحلقة ال 22 من برنامج رامز مجنون رسمي.

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يذكر أن رامز اعترف بسعيه للانتقام من سوزان نجم الدين ردا على تصريحات سابقة له انتقدت فيها برامجه للمقالب وأكدت علمها إنها مفبركة.

وأقرت سوزان بعد تعذيبها الليلة في برنامج "رامز مجنون رسمي" بأن الحلقة غير مفبركة، ولم تكن تعلم بوجود رامز، وأعلنت سعادتها بالمرور بالتجربة، ولكنها رفضت ابداء الندم على تصريحاتها السابقة وخاصة المتعلقة برفضها لتعليقات رامز المهينة بحق ضحاياه من النجوم.