محمد عساف يتحدث في ذكرى النكبة الـ 72

تحدث الفنان الفلسطيني محمد عساف ، في ذكرى النكبة الفلسطينية الـ 72 والذي يُصادف اليوم 15 مايو/أيار من كل عام.

وقال عساف في تغريدة له على حسابه الرسمي في "تويتر": "يسألوننا ... و الان و بعد كل هذه السنين، لماذا لا تنسون؟ كيف ينسى الإنسان مجرى دمه، عرق أجداده الممزوج بالتراب، أهازيج الأعراس و الحصيدة ... دم من سبقونا .. و مستقبل من سيأتي لن ننسى فلسطين.. و لم ننسى النكبة.. و إنا لراجعون".

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ويصادف اليوم 15 مايو/ أيار ذكرى مرور 72 عاماً على تهجير الفلسطينيين من أراضيهم التي احتلتها إسرائيل عام 1948، وارتكبت خلالها المجازر بحق الفلسطينيين.