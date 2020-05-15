وطن ع وتر 2020 الحلقة 22 الثانية والعشرون كاملة يوتيوب

مشاهدة مسلسل وطن ع وتر الحلقة 22 الثانية والعشرون عبر قناة رؤيا كوميدي الأردنية، بقيادة الممثل الفلسطيني عماد فراجين مع عدد من الممثلين والنجوم في ظل غياب منال عوض، في حلقات شهر رمضان 2020.

وفي بداية الحلقة الحادية والعشرون، التي حملت اسم الأبراج، كان محمد الطيطي يقدم حلقة عبر إحدى الإذاعات المحلية، للحديث عن الأبراج ثم اتصل على رقم البرنامج عماد فراجين، للسؤال عن برج الحوت.

وظل عماد فراجين يفكر في كلام المذيع الطيطي حينما التقى مع والده معتصم الفحماوي، وشقيقه في المنزل، ثم دار خلاف بينهم داخل البيت بسبب الطريقة التي يتحدث فيها مع أبيه فحماوي.

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وذهب أبو الفراجين إلى جارته افتكار وشك بأنها تخونه أثناء سيرها مع شخص في الشارع، قبل أن يتبين بأنه عمها، حيث قامت بضربه أثناء تواجده في الشارع بعد خروجها من سيارته.

والتقى عماد فراجين مع المذيع أبو حيدر في أحد المطاعم بالأردن، وظل يسأله حول برج الحوت وتطوراته في المرحلة المقبلة، ثم غضب منه وتشاجرا معا قبل أن يغادر المكان بشكل فوري.

وتعرض المذيع محمد الطيطي لحادث سير بعدما خرج من المطعم. قبل أن يتم الانتقال إإلى الجزء الثاني من الحلقة بعنوان (الصلعة) ويتطرق فيها إلى وضع الشباب أثناء مقابلة الفتيات في مكان ما.

وتوجه أبو الفراجين، لعدد من الفتيات في أحد المطاعم وطلب منهن التعرف، لكنهن رفضن طلبه، دون أي سبب، في حين جاء رجل أصلع وقدم لديهن نفس الطلب، إلا أنهن وافقن، الأمر الذي أثار استغرابه.