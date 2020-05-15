تراند اليوم : هيفا تشيد بهذه الممثلة الشابة

اعلنت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، متابعتها لمسلسل (خيانة عهد)، الذي تقدمه الفنانة المصرية يسرا في الموسم الرمضاني الحالي ٢٠٢٠.
اشادت وهبي بأداء الممثلة المصرية الشابة هنادي مهنى، وعلقت قائلة: (أليست حنونة وجميلة؟).
مسلسل (خيانة عهد)، من بطولة يسرا، حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وبيومي فؤاد وهنادي مهنى وخالد أنور وتيام مصطفى قمر وسلوى عثمان من إخراج سامح عبد العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال، المسلسل من إنتاج العدل جروب.
هيفا خرجت من السباق الرمضاني، بمسلسل (أسود فاتح)، بعد توقف تصويره بسبب انتشار فيروس كورونا.