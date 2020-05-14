تراند اليوم : رياض محرز: اللقب الإفريقي إهداء للجزائر وتونس والمغاربة لا

أحدثت تصريحات النجم رياض محرز، لاعب منتخب الجزائر ومانشستر سيتي ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما تكلم عن اللقب الإفريقي الذي حصلت عليه الجزائر السنة الماضية، حيث قال: (الفوز باللقب الإفريقي ليس سوى إهداء للشعب الجزائري فقط، والبعض من الجماهير التونسية أيضا، ولا يوجد داعي لإحتفال وفرحة الجماهير المغربية بنا، ونحن لسنا بحاجة إلى دعمهم أيضا).

وتابع: (كان الجميع ضدنا قبل بداية أمم أفريقيا، وانزعج الشعب المغربي من تحقيقنا البطولة، ويروننا دائما أننا مزعجين ونثرثر بالكثير من الكلام، أريد أن أقول لهؤلاء المنزعجين منا، أن ما حققناه إنتصارا عظيما لنا وليس للمغرب).

كلام محرز، دفع العديد من المغربيين لتنظيم حملات هجوم ضده، وشتمه عبر صفحاته، لكن مشاهير الجزائر دشنوا وسم(محرز خط أحمر)، دافعوا من خلاله عن اللاعب الجزائري الشهير.

سليمان البرناوي – الجزائر