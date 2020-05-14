وطن ع وتر 2020 الحلقة 21 الحادية والعشرون بطولة عماد فراجين (شاهد)

مشاهدة الحلقة 21 وطن ع وتر 2020، حيث تعرض قناة رؤيا كوميدي بعد الإفطار مباشرة الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل عماد فراجين الرمضاني الذي يؤدي أدواره مع الفنانين معتصم الفحماوي ومحمد الطيطي.

وحملت الحلقة رقم 20 من مسلسل وطن ع وتر عنوان (أبو عبود) إذ يمارس فيها عماد فراجين دور الشخص الذي يكذب كثيرا ويحكي قصص وروايا للناس لكنها غير واقعية بالإضافة إلى صوته المرتفع. الحلقة 21 كاملة اضغط هنا.

وفي بداية الحلقة 20 جلس عماد فراجين مع أحد جيرانه وصار يتحدث عن قصص غير واقعية لم تحدث معه، قبل أن تأتي له والده وتطرد الذي كان عنده، ودعته إلى وقف الكذب ومثل هذه الروايات.

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وتوجه عماد فراجين للعمل في مطعم لدى أحد التجار، ثم بدأ يحكي له قصة مطعم النقانق، ثم وافق على العمل لديه، لكن بشرط عدم الصراخ في وجه الزبائن والتعامل معهم بإحسان، وبدأ العمل.

وجاء له أحد الزبائن، يريد شراء حمص وفول، لكنه طلب وضع خس على الفلافل، ورفع صوته عليه، قبل أن يندلع شجار بينهما انتهى بدخول صاحب المطعم وطرده من العمل في اليوم الأول.

وعاد أبو الفراجين إلى بيته بعد أن طُرد من عمله، وفي أثناء الطريق ظل يتحدث في الهاتف مدة طويلة، بصوت عالٍ ويزعج جميع من حوله، قبل أن يلتفت له جميع الركاب وسائق الحافلة بشكل غريب.

واضطر الركاب إلى النزول من الحافلة بسبب صوت عماد فراجين العالي، قبل أن يطلب منه السائق بالحصول على مبلغ 20 دينارا من أجل المغادرة وإكمال باقي المشوار مشيا على الأقدام، ثم اختتمت الحلقة.