شاهد: حيوان الوشق يقفز لمسافة طويلة ويجتاز عائقا

تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر القدرات الخارقة لحيوان الوشق، الذي وجد نفسه مظطرا للقفز لمسافة طويلة إذا أراد العبور إلى الضفة الأخرى من النهر.

وقال مصور الفيديو إنه بدأ تصوير المشهد لمجرد أنه يعتقد أن الوشق سيسقط في النهر، لكن الأخير فاجأه بقدراته الكبيرة عندما قفز لمساحة عدة أمتار.

وأضاف: "كنا نصطاد سمك السلطعون الأزرق في جزيرة بيكان، في مدينة لويزيانا، عندما خرج هذا الوشق الضخم من مكب للنفايات. التقطت هاتفي معتقدًا أنه على وشك السقوط في النهر، لكنه فاجأنا جميعًا".

وحيوان الوشق لاحم مفترس من فصيلة السنوريات وهو مختلف عن حيوان عناق الأرض، غذاؤه الرئيسي الفرائس الصغيرة كالأرانب والثعالب وغيرها من الحيوانات.