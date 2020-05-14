تراند اليوم : المرض الذي تعانيه هيفا وهبي مع ابنتها زينب

الإنكار، هذا ما تعاني منه هيفا وهبي وقد علمنا ذلك بعدما أخبرت أصدقاءً حديثين في حياتها، أن زينب التي أطلت على السوشيال ميديا ليست ابنتها وأقنعتهم.. وحين حاولنا أن نقنعهم بالعكس رفضوا الإقتناع مؤكدين أن هيفا أخبرتهم بالحقيقة وأن زينب ليست ابنتها.

ما يعني أ،ها تصدق ما تقول وتملك كمًا هائلاً من القدرة المرضية على إقناع الآخر.

وهذا يعني أن هيفا تعاني من هذا الداء وهو مرض يوصف في علم النفس كالتالي:

يعني الإنكار رفض الإقرار بأن حدثاً ما قد حصل بالفعل.

وتكون ردة فعل الشخص المصاب ببساطة كما لو أن شيئا لم يحدث، ويتصرف بطرق يراها الآخرون غريبة.

يحدث الأمر دون إدراك أو وعي من المُصاب بداء، كما قد يشعر هذا الشخص بالدهشة من سلوكيات الأشخاص من حوله تجاه إنكارِهِ،وقد يعتبر سلوكياتهم هم غير طبيعية.

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لكن يمكن أيضاً أن يكون الشخص واعياً لسلوكه هذا لكنه يغض الطرف عن الوضع الذي لا يشعره بالراحة.

من الذين يعانون من داء النكران أو الإنكار، أن يتضمن إنكارهم لمشكلة خطيرة لديهم، مثل إنكارهم بأنهم مدمنون على أحد العقاقير، ويمكن أن ينكر الناكر بأنه مصاب بمرض خطير مثل السرطان، الأمر الذي قد يدفعه إلى رفض العلاج، مما يعرضه للخطر.

يعد الإنكار شكلا من أشكال الكبت، حيث يحظر المصاب الأفكار المقلقة من الذاكرة، وبهذا الشكل يكف عن المعاناة من الضغوط المرتبطة به للتعامل معه يمكن للذين يلجأون إلى الإنكار أن يدفعوا ثمن ذلك منطاقتهم النفسية اللازمة للحفاظ على حالة الإنكار هذه.

يعتبر رفض الاعتراف بأن هناك شيئًا ما خطأ وسيلة للتعامل مع الإجهاد والصراع العاطفي والأفكار المؤلمة والمعلومات المهددة والقلق. قد تنتابك حالة من الإنكار بشأن أي شيء يجعلك تشعر بالضعف أو يهدد شعورك بالقدرة على التحكم، مثل المرض أو الإدمان أو اضطراب الأكل أو العنف الشخصي أو المشاكل المالية أو العلاقات المضطربة. قد تنتابك حالة من الإنكار بشأن شيء ما يحدث لك أو لشخصٍ آخر.

عندما تكون في حالة إنكار وفي حالة هيفا وهبي: