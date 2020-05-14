أطيب كيك.. الموز برقائق الشوكولا - طريقة العمل

يعد كيك الموز من أشهى اطعمة الكيك ويمكن موج رقائق الشوكولا داخل الكيك، اليك طريقة عملها

طريقة التحضير

- يحمى الفرن إلى 180 درجة مئوية.

- يوضع السكر في وعاء الخفاقة الكهربائية وتضاف له الزبدة ويحرك جيداً.

- مع متابعة تشغيل الخفاقة الكهربائية، يضاف البيض والطحين والبيكنغ باودر والملح والبيكنغ صودا ويتابع الخفق حتى التجانس التام.

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- يضاف الجوز ورقائق الشوكولا وتقلب باستخدام ملعقة مسطحة لتختلط جيداً مع خليط الكيك.

- يدهن قالب الكيك بقليل من الزبدة السائلة ويوضع خليط الكيك فيه ويمهد سطحه ليصبح متساوي.

- يخبز في الفرن على 180 درجة مئوية مدة 50-60 دقيقة ثم يخرج من الفرن ويترك جانباً ليبرد تماماً ويقدم.