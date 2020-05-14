مشاهدة برنامج رامز جلال رامز مجنون رسمي الحلقة 20 العشرون كاملة رمضان 2020 - أبوالمعاطي زكي

تنشر لكم وكالة سوا الاخبارية اليوم الأربعاء،الحلقة 20 العشرون من برنامج رامز مجنون رسمي للفنان رامز جلال طيلة شهر رمضان المبارك عبر قناة ام بي سي على مدى أكثر من 7 سنوات، حيث يعرض في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر وفلسطين والساعة التاسعة بتوقيت السعودية.

مشاهدة برنامج رامز جلال رامز مجنون رسمي الحلقة 20 العشرون كاملة

واستضاف الفنان في الحلقة التاسعة عشر من البرنامج الممثلة والمذيعة المصرية بسمة، حيث نشرت الفنانة بشرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام مقطع فيديو، قائلا:" : «مفيش فايدة.. رامز مش عايز يسيبني في حالي حتى وأنا مش ضيفة معها في البرنامج.. مش كفاية اللي عمله في بسمة حبيبتي.. ولا اللي عمله فيا في الشلال السنة اللي فاتت».

وأثار الحلقة الثامن عشر من البرنامج جدلا واسعا في الوطن العربي متهمي الفنانة منه عرفة بفبركة الحلقة، حيث لاقت الحلقة رواجا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

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وسخر الفنان المصري أحمد حلمي عبر حسابة الشخصي، من رد فعل الفنانة منة عرفة، عندما سألتها المذيعة أروى عن ناتج جمع الرقمين 3+5، خلال وقوعها ضحية في برنامج “رامز مجنون رسمي”، حيث دمج مقطع فيديو لهذا الجزء من الحلقة بمشهد جمعه بـ منة عرفة، خلال أحداث فيلم “مطب صناعي”، ليسخر من عدم قدرتها على الإجابة بشكل صحيح.

ويبث برنامج رامز بعد صلاة المغرب ما يعني أنه أول وجبة تليفزيونية على وجبة الإفطار للدول العربية، ويقدر عدد مشاهداتها في السنوات الماضية بعشرة ملايين، وهذا العام الجزء الترويجي من البرنامج حصل على أكثر من 26 مليون في الإعلان الترويجي.

وتعاد الحلقة العشرون من برنامج رامز مجنون رسمي في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت مصر وفلسطين والأردن والساعة الثانية صباحا بتوقيت العدية والبحرين عبر قناة أم بي سي مصر، حيث تعرض الإعادة عبر قناة إم بي سي 1 في تمام الساعة الخامسة صباحا بتوقيت الأمارات.