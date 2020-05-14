عماد فراجين يكشف: الحكومة الفلسطينية ضغطت لحذف حلقة من وطن ع وتر 2020

قال الممثل الكوميدي الفلسطيني عماد فراجين صاحب سلسلة حلقات وطن ع وتر 2020، أن الحلقة الجديدة من مسلسله الرمضاني المتجدد والتي تتحدث عن رئيس الوزراء محمد اشتية ، قد حذفت نتيجة ضغوطات تلقتها قناة رؤيا الناقلة الرسمية للمسلسل من الحكومة الفلسطينية.

وأضاف فراجين عبر صفحته على فيسبوك، فجر اليوم الخميس، " غلط إطالب بحذف حلقه أخي رئيس الوزراء الفلسطيني .. وأنت من أكد على حرية الرأي والإعلام انت والأخوان في وزارة الإعلام".

وأشار فراجين في منشوره إلى أنه قد سبق وعرض حلقة خلال الأعوام الماضية في وطن ع وتر تنتقد الوضع الفلسطيني بوجود الرئيس محمود عباس شخصيا، لافتًا إلى أنه تقبلها بكل صدر رحب، وما زالت موجودة باسم "درس أخو شلن".

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ووجه في نهاية منشوره نداء إلى الحكومة قائلًا: "أخي أبو إبراهيم إتحملو النقد احنا إخوان.. للأسف تم حذف الحلقة".

وكتب توضيحًا للجمهور في أحد التعليقات قائلًا: "لم أحذف شيء، ضغطوا على التلفزيون وتم حذفها".



