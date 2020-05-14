تراند اليوم : هيفا بالبيكيني وظهر كل شيء – صورة

نشرت هيفا ماجيك عددًا من الصور لها ارتدت فيها البيكيني الفاضح، وقالت إنها تحن لهذه الأيام التي كانت تتنقل فيها كيفما أرادت ومتى قررت ذلك.

تحركاتها باتت ضيقة للغاية، ولا تغادر منزلها وزوجها اللبناني ربيع لا يفارقها أيضًا وتطل يوميًا على السوشيال ميديا وكل من يهاجمها يأخذ نصيبه من الشتائم التي تطلقها دائمًا.

تطالب الكل بضرورة البقاء في البيوت وأن لا يستهتروا فيروس كورونا التاجي الذي ينتشر بسرعة بين العالم.

وكانت عرضت ماجيك خلاصة التقرير الطبي الذي بواسطته قامت بعملية التحول وأكد الطبيب الشرعي في خلاصته بأن ماجيك لديها نسبة عالية من هرمونات الأنوثة ويجب عليها التحول ليتطابق إحساسها مع مظهرها الخارجي.

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