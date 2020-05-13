وطن ع وتر 2020 الحلقة 20 على رؤيا كوميدي (شاهد كاملة)

مشاهدة مسلسل وطن ع وتر 2020 الحلقة 20 العشرين بطولة عماد فراجين على رؤيا كوميدي، التي أوردتها عبر موقعها الرسمي، بعد الخطوة المستغربة أمس بحذفها حلقة صالونات التاسعة عشر في شهر رمضان.

وكانت الحلقة 19 من مسلسل وطن ع وتر تحمل عنوان (صالونات) فتح فيها عماد فراجين وزميله محمد الطيطي صالون كوافير للسيدات والرجال، لكنهم خسروا كل أموالهم ولم يأت أحد لديهم.

الحلقة 18 بعنوان مسعود الخز، فيها، يتشاجر مسعود مع الأسمر، وأثناء المشاجرة تأتي والدته لتدافع عنه، وتحدث مواجهة شدة بين الأسمر ومسعود لمعرفة من هو الخز، وفي حكاية أخرى ماذا يحدث مع من يقرر السفر على أمريكا؟.

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وحملت أحد الحلقات اسم الزواج الأخير، إذ تصل إلى عماد فراجين معلومات بموته بعد خمس أيام، فيقرر الزواج من امرأة مسنة حتى يسدد ديونه قبل مماته، وفي حكاية أخرى تعرفوا على تصرفات الزوجة الغريبة.

أما حلقة عروس بيروت، فقد تضمنت مشهدا تمثيليا يعكس لقطات من مسلسل عروس بيروت، واثناء المشهد تحدث مشاجرة بين الممثلين، في حين حلقة الأستاذ خيال، يبدأ استاذ مفتاح التدريس في مدرسة جديدة، ويحضر أفعى معه إلى المدرسة لتهديد الطلاب.

وكذلك حلقة عايد زعلان، تعود افتكار إلى البيت ويظهر عليها علامات الضرب، فتبدأ تساؤلات العائلة حول العلامات حول عينها، وتخبر عائلتها أن زوجها ضربها، ماذا سوف يفعل عايد ؟. وفق الحلقة.

وتضمنت الحلقة التاسعة عشر العديد من المشاهد، إذ عرض عماد فراجين مقابلة لرئيس الوزراء محمد اشتية وهو يتحدث عن الأموال والاحتلال، ثم أدى دور رئيس الحكومة أثناء استقباله عدد من المسؤولين والمواطنين.