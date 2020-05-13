شاهد: قردان يتصارعان على زجاجة بيرة

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لقردان من سلسلة البابون يتصارعان على زجاجة بيرة في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا.

ونشر مقطع المشاجرة على موقع يوتيوب على قناة Kruger National Park Videos، حيث يظهر القرد لصغير وهو يلعب بالزجاجة، تم يأتي قرد كبير ويأخذ الزجاجة منه. في التعليق، قال صاحب الفيديو مازحا إن قرد بابون الكبير قرر ممارسة اليوغا مع الزجاجة.

في يوليو/تموز 2017، في زامبيا، أصبح البابون الذي صعد إلى المحول السبب في انقطاع التيار الكهربائي في منازل 50 ألف من سكان مدينة ليفينغستون والمقاطعة الغربية