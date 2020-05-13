عايدة رياض تهاجم محمد رمضان

انتقدت الفنانة عايدة رياض، النجم محمد رمضان، وقالت إنه لا يمتلك التاريخ الفني الذي يجعلها تقارنه بنجوم الفن الجميل أمثال فاتن حمامة وسعاد حسني.

وقالت رياض، في لقاء ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، على قناة "القاهرة والناس"، «مش هجامل محمد رمضان عشان اشبهه بفاتن حمامة، وهما طلع عليهم ألقاب بالفعل، لكن محمد رمضان ، معندوش تاريخ، وأنا مش محتاجة أي حد عشان يشغلني».

وأوضحت أنها تؤدي أدوارها ببراعة مما يجعل النجوم والمخرجين يتهافتون على مشاركتها في أعمالهم، مشيرة إلى أنها أول من شارك هي والنجم أحمد بدير مع محمد رمضان في فيلم الألماني، ولم يكن معروفا وقتها ولكن دعمته كشاب جديد.

وتابعت رياض: "أنا عملت مع محمد رمضان الأسطورة والألماني، وفي الألماني مكنش معروف خالص، وأنا وبدير، اللي كنا معروفين وهو ربنا فتح عليه وعلى المطربة بوسي بعدها، ومخدناش في الفيلم ده أي فلوس خالص كان مجاملة للشباب عشان كان ساعة الثورة".

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وأكدت أنها لم تشارك في أدوار جريئة بأفلام السينما منذ 15 سنة تقريبا، مشيرة إلى أن بداية أدوارها في فيلم "الكيت كات"، لم يكن فتاة إغراء ولكن كان فتاة فقيرة شعبية تعاني من زوجها المسافر للخارج وتحاول أن تعبر عن حبها لجارها الذي جسده الفنان شريف منير.