تراند اليوم : د. وفاء العراوي ترد على خالد يوسف وهل فشل مسلسل (لعبة النسيان) – فيديو

أجرت الزميلة نضال الأحمدية لقاءً مع الأخصائية والمعالجة والمحللة النفسية د. وفاء العراوي العسراوي، التي ردت على المخرج المصري خالد يوسف الذي قال رأيه بمسلسل (لعبة النسيان) واتهمه بالفشل منذ الحلقة الثالثة.

كما تحدث الدكتورة عن الفرق بين الـ:

Psychiatre أو Psychiatrist أي طبيب نفسي: يعطي أدوية درس صحة عامة وتخصص فيما بعد بالأمراض العقلية والنفسية.

Psychologue أو Psychologist: أخصائي نفسي

Psychothérapeute أو Psychotherapist: معالج نفسي

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Psychanalyste أو Psychoanalyst أي محلل نفسي

انتقدت وفاء العراوي المسلسلات اللاتي لا تلجأ إلى متخصص في علم النفس لاستشارته في صياغة الشخصية، لأن أدوار كل المعالجين النفسيين في المسلسلات لا تشبه الواقع أبدًا، وقالت: (نرى نفس الدكتور يعطي الدواء ويستخدم أسلوب فرويد وهذا غير صحيح)

حكت إن مسلسل (لعبة النسيان) لم يوضح ما إذا كانت الطبيبة في المسلسل Psychiatre أو Psychothérapeute، ولو كانت طبيبة ويحق لها إعطاء الدواء عليها مثلًا ارتداء بدلة الأطباء البيضاء المعروفة، ووقعوا بخطأ في المسلسل لأنهم خلطوا بين الطبيب والمعالج أو المحلل النفسي.

وقالت المعالجة النفسية وفاء العراوي إنه لا يمكننا الحسم ما إذا كانت المعالجة في (لعبة النسيان) نفذت الجريمة أم لا، لأن المسلسل الذي يمكننا الحسم به يعني أننا نعلن فشله.

لمتابعة ما قالته بالتفاصيل فيمكنكم مشاهدة الفيديو أعلاه