شاهد: وطن ع وتر 2020 الحلقة 19 التاسعة عشر - أبو الفراجين

عرضت قناة رؤيا كوميدي، مساء اليوم الثلاثاء، الحلقة 19 التاسعة عشر من مسلسل وطن ع وتر 2020 التي كانت تتلخص حول فكرة جديدة كما جرى العادة منذ بدء الموسم الثالث في شهر رمضان الفضيل.

والحلقة الثامنة عشر من مسلسل وطن ع وتر الكوميدي الرمضاني كانت بعنوان (حالة عدم استقرار) من إخراج محمد خضر، حققت ما يزيد عن أربعمائة ألف مشاهدة خلال أربع وعشرين ساعة في موقع يوتيوب.

واستعرضت مذيعة النشرة الجوية في مستهل الحلقة التاسعة عشر، الحديث عن تطورات الطقس خلال الفترة المقبلة، ثم ظهر عماد فراجين يعمل مع أصحاب الجرافات من أجل حماية المواطنين في المنخفض الجوي.

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وطلب عماد فراجين من موظفيه معتصم الفحماوي ومحمد الطيطي التركيز جيدا والانتباه من أجل التعامل مع الثلوج والأمطار الي يتوقع بحسب الأرصاد الجوية أن تسقط خلال الساعات المقبلة، لكن ذلك لم يتم.

واستنفر أبو الفراجين جميع العاملين والموظفين للتعامل مع الأجواء الثلجية، لكن مضيت الساعات ولا يزال الطقس صافيا ولم تسقط أي رشقات من الأمطار أو الثلوج في المنطقة، كما قالت الأرصاد.

وفي الجزء الثاني من الحلقة، بات عماد فراجين يعمل على سيارة، حيث مسحها جيدا في الشارع قبل أن يأتي له أحد أصدقائه، فقام بإيصاله إلى أقرب مستشفى أو مستوصف، مع شقيقه أولاده المرضى الذين يعانون من حرارة وكحة.

وتبين في الختام أثناء الحديث معهم أنهم جميعا مصابين بفيروس كورونا ، فترك عماد فراجين السيارة وسط الشارع، وهرب بعيدا عنهم قبل الوصول إلى المستشفى من أجل إجراء الفحوصات.