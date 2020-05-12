تراند اليوم : رنا هويدي بعد الفيديوهات غير الأخلاقية: “نادوني رنا خالد” – صورة

أخلت المحكمة المصرية سبيل رنا هويدي، بضمان كفالة مالية وقدرها 50 ألف جنيه مصري أي ما يعادل ثلاثة آلاف دولار أميركي فقط. بعدما سُجنت في قضية فيلم جنسي مسرب لها وللمخرج المصري خالد يوسف من ضمن الأفلام التي ورطت مجموعة من الضحايا النساء.

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تواجدت في السجن لمدة خمسة أشهر وكانت الشرطة ألقت القبض عليها بينما كانت تحاول الفرار عبر مطار القاهرة الدولي.

وبعد الفضائح التي طالتها، تبرأت رنا هويدي عن عائلتها، وقالت: “حبايبي من الان فصاعدا انا “رنا خالد” أبي هو عائلتي والتفاصيل سأذكرها لاحقاً في لايف قوي و جرئ جدا بالطبع لا أعمم على كامل عائلة هويدي في تونس وليبيا وفي محافظات مصر المختلفة كالشرقية والفيوم والمنوفية وغيرها أكيد، التعميم لغة الجهلاء. ولكن أقصد من كانوا مقربين من الدرجات الثانية والثالثة الخ الخ، هؤلاء التي كانت تربطنا أخوة و قرابةدم وحمض نووي”

وتابعت: “وعيش وملح و مواقف وعشرة ستة وعشرين عام .حسبى الله ونعم الوكيل في كل ظالم وكل من استغلني أنا ووالدي معتقدين أن الله غافل عما يفعلون، لن أحاول الانتقام منكم لأن الله يمهل ولا يهمل وانتقامه أشد بكثير وتذكروا جيدا مهما وصلتم من المكر والكيد والتزوير << وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللهم اجعل كيدهم في نحرهم يارب العالمين. وقريبا هغير اسماء كل حساباتي علي مواقع التواصل الاجتماعي لرنا خالد…الموضوع بياخد وقت لكل اللي سأل”