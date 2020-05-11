الفنان راغب علامة يصف المسؤولين اللبنانيين بالسارقين والفاسدين

وصف الفنان اللبناني راغب علامة عبر حاسبه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"المسؤولين اللبنانيين بالسارقين والفاسدين".

ونشر الفنان علامة في التغريدة: "من المستحيل على من سرق البلد ودمره أن يكون منقذاً للوطن، هؤلاء السارقون الفاسدون ليس لديهم الضمير للتفكير بالناس ولا عندهم أي شعور بالإنسانية ولا الوطنية".

​وتابع الفنان اللبناني: "سرقوا الأموال، وسرقاتهم كلها من عرق جبين الناس والفقراء، ليست المشكلة بصغار الفاسدين بل بكبارهم".

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وطالب الفنان راغب علامة باستعادة الأموال المنهوبة على حد تعبيره قائلا: "استعيدوا الأموال المنهوبة".

وهذه لا تعتبر المرّة الأولى التي ينتقد فيها راغب علامة قضية سرقة المال العام وعمل المسؤولين الذين تسبّبوا في الأزمة الاقتصادية التي وصل إليها لبنان على حد تعبيره.

ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية، ناجمة عن عقود من سوء الإدارة وفساد الدولة، فضلا عن أزمة سيولة دفعت البنوك إلى فرض قيود على أموال المودعين، وتراجع سعر الليرة.