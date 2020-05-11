تعرض لكم وكالة سوا الاخبارية اليوم الاثنين 11 مايو 2020، الحلقة 18 الثامنة عشر من برنامج رامز مجنون رسمي بعد أن استضاف في الحلقة السابقة مطرب المهرجانات حمو بيكا، حيث يعرض عبر قناة ام بي سي مصر طيلة شهر رمضان المبارك.

شاهد نت: برنامج رامز جلال رامز مجنون رسمي الحلقة 18 الثامنة عشر كاملة

وحل المطرب المهرجانات المصري حمو بيكا ، ضيفة على الحلقة السابعة عشر من برنامج «رامز مجنون رسمي»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر فضائية «MBC مصر»، مساء اليوم الأحد، حيث تصدر اسم حمو بيكا مواقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد استضافته في الحلقة.

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قدم حمو بيكا اعتذاره لنقيب الموسيقيين في مصر الفنان هاني شاكر خلال برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" ، حيث قام رامز جلال بإنزال بيكا في حوض مياه، ليقوله له: "يا رامز المياه ساقعة"، وقام بتهديده بالكابوريا قائلا: "أنا هاخدلك حقك يا أستاذ هاني شاكر"، ليقول حمو بيكا: "المعلم رامز جلال علم عليا"، ويجبره مقدم البرنامج على قول: "أنا أسف يا هاني يا شاكر.. وأسف يا حلمي يا بكر".

وعلقت الفنانة ياسمين صبري، على حلقة حمو بيكا بتغريدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت فيها: "حمو بيكا عسل عسل"، حيث أثارت ماكياج الممثلة صبري سخرية نشطاء مواقع التواصل بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسلها "فرصة ثانية".

وأثار برنامج رامز مجنون رسمي للفنان رامز جلال جدلا واسعا في الوطن العربي وجمهورية مصر خصوصا بعد أن قام العديد من المحامين بتقديم شكاوي ضد القنوات العارضة بذريعة تخويف ضيوف رامز جلال وهم مقيدون، حيث تعرض قناة أم بي سي مصر الحلقة الثامنة عشر في تمام الساعة السابعة بتوقيت جمهورية مصر العربية فلسطين والأردن، والساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة التاسعة بتوقيت الامارات العربية المتحدة.