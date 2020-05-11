وفاة مها الخطيب .. شاهد آخر ما كتبته المذيعة السورية في تويتر

خيّم الحزن على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، عقب الإعلان عن خبر وفاة مها الخطيب الإعلامية والمذيعة السورية الشابة، في الثلاثينات من عمرها، عقب معاناة مع مرض السرطان، في هامبورغ الألمانية.

وكانت آخر عبارة قد نشرتها الإعلامية الراحلة مها الخطيب، في حسابها الشخصي الموثق بموقع التواصل الاجتماعي تويتر (كل صباح... مع الله)، إذ جُدولت بتاريخ العاشر من شهر أبريل 2020، أي قبل شهر رمضان المبارك.

وقبل تلك العبارة بخمسة أيام فقط، أوردت الإعلامية مها الخطيب، مقطع فيديو في صفحتها، يتحدث فيه ابن سينا منذ مئات السنوات عن الأوبئة، في الوقت الذي يُحاصر فيه وباء كورونا العالم حاليا.

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ولم تكن مها الخطيب، نشطة كما السابق في منصات التواصل الاجتماعي، ولم تكتب عن مرض السرطان الذي أدى إلى وفاتها كثيرا، إلا أنها كانت تتفاعل مع ما يحدث في بلادها وكذلك الأحداث في فلسطين خاصة بمدينة القدس .

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يُذكر أن مها الخطيب، متزوجة ولديها طفلين اثنين، حيث عملت في عدد من القنوات الفضائية من ضمنها أورنت، إذ انتشرت المئات من عبارات التعزية لزوجها وعائلتها في المواقع والصفحات الاجتماعية.

وقالت صبا المدور المذيعة في التلفزيون العربي: رحمة الله عليك يا مها، برحيلك لديار الحق نفقد صوتا حرا في الإعلام وشعاعا منيرا بين أهلنا في سوريا، تبقى سيرتك بيننا كالمسك وكل من جاء بذكرك انحنى لاسمك احتراما.

بدوره، كتب الصحفي السوري خالد أبو المجد: مها بنت مدينة حلب ناصرت الثورة السورية وكانت صاحبة صوت عال نصرة لأهلها عملنا سوياً في أورينت كانت من ألطف الأشخاص الذين تعرفت عليهم توفيت اليوم بعد معاناتها مع مرض السرطان في ألمانيا.