شاهد: عمرو أديب يحرج غادة عبد الرازق بسؤال عن زواجها

أحرج الإعلامي المصري، عمرو أديب، الفنانة غادة عبد الرازق، على الهواء، أمس الأحد في برنامج "الحكاية"، بسؤال عن شعورها بعد الزواج، فأخبرته ضاحكة أنه "حلو"، ثم استفسر منها كيف يتم خلال شهر رمضان، لتشعر الفنانة بالإحراج.

وأوضحت الفنانة عبد الرازق:": "إنت زعلان ليه، ده كتب كتاب (عقد قران)، إنت في إيه؟"، ليبادر بالتوضيح أنه غير مندهش، مؤكدا أن "الزواج يجوز في رمضان وشعبان وفي كل مكان".

وأعلنت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، عودتها لطليقها هيثم زينتا، مدير التصوير بعد انفصال استمر 6 سنوات.

وتبلغ غادة عبد الرازق من العمر 50 عامًا ولديها ابنة واحدة "روتانا". كانت آخر زيجة لها من الإعلامي محمد فودة، وتعد هذه الزيجة الثانية عشرة لها، وفقا للمجلة.