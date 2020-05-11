إعادة افتتاح أول متنزه ديزني لاند في العالم منذ تفشي كورونا

قررت السلطات الصينية إعادة فتح متنزه ديزني لاند الترفيهي في مدينة شنجهاي الصينية، وفق وضابط وإجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا في الصين مرة أخرى.

وأعلنت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الاثنين، أن افتتاح متنزه ديزني لاند سيتم بحسب إجراءات السلطات الصحية مع سعة حضور محددة بعد أن أصبح وباء كوفيد-19 أكثر هدوءا في الصين.

وأضافت "شينخوا" : "هذا هو أول متنزه ديزني لاند في العالم يتم إعادة فتحه منذ تفشي وباء كوفيد-19".

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وكان منتجع شانجهاي ديزني أعلن إغلاقه أواخر يناير استجابة لتفشي كورونا، فيما تم إعادة فتح "ديزني تاون" و"ويشينج ستار بارك" و"فندق شانجهاي ديزني لاند" في أوائل شهر مارس. وفق موقع اليوم السابع

إلى ذلك، أعلنت الصين تعافي 24 مريضا مصابا بفيروس كورونا المستجد من المستشفيات بعد تعافيهم يوم الأحد في البر الرئيسي الصيني، حسبما ذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم الاثنين.

وأوضحت اللجنة في تقريرها اليومي أن نحو 78144 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم حتى نهاية يوم الأحد، فيما وصل عدد الإصابات المؤكد بالفيروس 82918 حالة بينما توفي 4633 شخصا بسبب المرض.