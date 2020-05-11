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تراند اليوم : رنا هويدي وقرط في صدرها ولحبيبها: اخترقني – صورة

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Sara Al Asrawi 0 تبليغ

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منذ أشهر، أخلت المحكمة المصرية سبيل ، بضمان كفالة مالية وقدرها 50 ألف جنيه مصري أي ما يعادل ثلاثة آلاف دولار أميركي فقط. بعدما سُجنت في قضية فيلم جنسي مسرب لها وللمخرج المصري من ضمن الأفلام التي ورطت مجموعة من الضحايا النساء.

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اليوم، نشرت صورة جديدة لها ووضعت قرطًا على صدرها، وقالت: (اخترقني حبيبي مرة أخرى، وضغت قرطًا)

لم تهتم هذه الشابة لكل التعليقات المسيئة لها والتي تشوّه سمعتها أكثر، وطالبها البعض باحترام نفسها بعد الفضيحة الكبرى التي عاشتها لفترة طويلة، وتمارس حياتها بشكل طبيعي وكأن شيئًا لم يحدث.

رنا هودي وضعت قرطًا على صدرها
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