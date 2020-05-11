تراند اليوم : رنا هويدي وقرط في صدرها ولحبيبها: اخترقني – صورة

منذ أشهر، أخلت المحكمة المصرية سبيل رنا هويدي، بضمان كفالة مالية وقدرها 50 ألف جنيه مصري أي ما يعادل ثلاثة آلاف دولار أميركي فقط. بعدما سُجنت في قضية فيلم جنسي مسرب لها وللمخرج المصري خالد يوسف من ضمن الأفلام التي ورطت مجموعة من الضحايا النساء.

اقرأ: الإفراج عن رنا هويدي في قضية فيلم الجنس مع خالد يوسف

اليوم، نشرت صورة جديدة لها ووضعت قرطًا على صدرها، وقالت: (اخترقني حبيبي مرة أخرى، وضغت قرطًا)

لم تهتم هذه الشابة لكل التعليقات المسيئة لها والتي تشوّه سمعتها أكثر، وطالبها البعض باحترام نفسها بعد الفضيحة الكبرى التي عاشتها لفترة طويلة، وتمارس حياتها بشكل طبيعي وكأن شيئًا لم يحدث.