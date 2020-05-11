شاهد: راكب أمواج ينجو من سمكة قرش بعد أن أمسكت بقدمه

نشرت العديد من وسائل الإعلام، مقطع فيديو، لراكب أمواج تعرض لهجوم قاتل خلال، ممارسته للرياضة على أحد الشواطئ في أستراليا، إلا أنه تمكن من النجاة بنفسه.

وكان راكب الأمواج ديلان ناكاس يمارس رياضته على شاطئ "بيلز بيتش" الواقع على مسافة حوالي ساعة ونصف الساعة من ملبورن، عندما هاجمه القرش.

وأظهرت لقطات فيديو سمكة قرش تسبح خلف رجلين، وهما يجدفان بقوة، في محاولة للهرب من فكي السمكة.

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إلا أن ناكاس تعرض لبعض الجروح في قدمه عندما أغلقت سمكة القرش على قدمه بفكيها، إلا أنه قام بركلها لتفلت قدمه وليسارع بالسباحة مبتعدا عنها، بحسب ما صرح لإحدى القنوات التلفزيونية.

وساعد ناكاس أحد السكان المحليين الذي كان متواجدا بالمنطقة، بعدما أدرك أن الشاب يحتاج للمساعدة.